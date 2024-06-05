السعودية : شراء هذه الملابس أصبح ممنوع في المملكة وعقوبة وخيمة لمن يخالف!

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قراراً يفيد بمنع عموم الجمعيات، التي تقوم بجمع الملابس المستعملة، من نشر حاويات جمع الملابس في أنحاء البلاد ووجه تعليمات شديدة اللهجة لسحب كافة الحاويات «حاويات الملابس» الموجودة خارج مقار تلك الجمعيات وفروعه.

كما وجه المركز الوطني بإغلاق المحلات التي تزاول ذات النشاط بشكل فوري وعاجل، داعية الجمعيات إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والمنظمة لهذا النشاط.

وشدد المركز على أن نشاط جمع الملابس يقتصر على الجمعيات المرخصة بمزاولة النشاط عند مقارها وفروعها، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق الجمعيات المخالفة.

وبحسب "الوطن" ،قرار المركز، يأتي في أعقاب ما رصده من قيام عدد من الجمعيات بوضع حاويات ومحلات لجمع الملابس بشكل مخالف للضوابط والتعليمات المنظمة لمزاولة جمع الملابس، إضافة إلى أن بعضًا منها غير مصرح له بمزاولة نشاط جمع الملابس، بحسب التصنيف المعتمد.