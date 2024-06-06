سمع السكان أصوات غريبة قادمة من تحت الأرض في قرية تركية.. وما خرج أصاب الجميع بصدمة “صورة”

الرياض - محمد الاطلسي - في واقعة أثارت فضول السكان ووسائل الاعلام التركية مما جعلهم يجتمعون في منطقة معينة بعد سماعهم أصوات غريبة تخرج من باطن الأرض شمال الجمهورية التركية

وفي الصحف ومحطات التلفزة المنتشرة في عموم تركيا تحدثت وسائل الإعلام التركية عن حادثة غريبة شغلت بال مواطني قرية بالقرب من ولاية طرابزون حيث إخراج كلب كاد أن يقضي تحت الأرض بعد دخوله لأحد مجارير المياه في ولاية دينزلي .

وقالت صحيفة هبرلار التركية المحلية سمع سكان منطقة اجابايم صوت حركة غريبة تحت الأرض، وقاموا بإعلام فرق الطوارئ خوفا من تهديد الإنهيار الأرضي الذي وقع في ولايات عدة مؤخرا، وعندما جاءت الفرق وحفرت المكان صدم الجميع من الكلب الذي خرج .

وبحسب المصادر، حفرت الفرق حفرة كبيرة ومن ثم كسرت أنبوب المجرور وأخرجت الكلب الذي كان على وشك المو -ت .

و يتوق سكان إحدى القرى التركية لمعرفة سبب الأصوات الغريبة الصادرة من تحت الأرض خلال الأسبوعين الماضيين.

قال سكان قرية ميداندارا إن الأصوات ترافقت مع بضع ثوان من الهزات، حيث قام مهندسو الجيولوجيا بفحص الأرض يوم الأحد.

وصرح جاهد أكويون، رئيس فرع سيرت التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية، للصحفيين إنهم بحثوا في شقوق محتملة في التربة، خاصة على الأرض المرتفعة داخل القرية وحولها، لكن السبب الدقيق للأصوات لن يتضح إلا بعد دراسة جيولوجية شاملة للمنطقة .

من جهته، طلب نجم الدين بيكارا،مختار القرية، مساعدة السلطات للتحقيق في الظاهرة، وقال لوكالة “الأناضول” إن الأصوات والهزات كانت محسوسة بشكل خاص في الليل، “إيقاظ” القرية. مضيفا “إنها تأتي من الأعماق، اهتزت جميع البيوت، اعتقدنا في البداية أنه زلزال،

ولكن لم يكن هناك زلزال في أي مكان قريب، ثم اعتقدنا أنها قد تنبع من شاحنات تحمل مواد إلى مواقع البناء ولكن لا يوجد بناء من أي نوع بالقرب من قريتنا”.

وقال بيكارا إنهم نظروا أيضًا في إمكانية حركة المياه الجوفية، مشيرين إلى أن قريتهم تقع على بعد حوالي 4 كيلومترات من أحد السدود لكنهم ما زالوا غير متأكدين.

وأضاف صبري يلدريم ، وهو قروي، إنهم جميعا قلقون بشأن الأصوات.

“لم أسمع مثل هذه الأصوات الرهيبة في حياتي، سمعتها في منتصف الليل، الساعة الواحدة والثانية صباحا، وكانت بالتأكيد من أعماق الأرض” مضيفا ” الناس يفرون من منازلهم ليلاً عندما يسمعونها ولا نستطيع النوم بعد ذلك” .