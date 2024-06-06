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تغير كبير في سعر صرف العملات .. البنك المركزي بصنعاء يفاجئ الجميع بهذا السعر!

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الرياض - محمد الاطلسي - أصدر البنك المركزي في صنعاء، بياناً جديداً، في إطار تحديثه اليومي لأسعار الصرف، يتضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي ليوم الخميس 29-11-1445هـ الموافق 06-06-2024م.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحدد البنك المركزي بصنعاء، في بيانه، سعر بيع الريال سعودي مقابل الريال اليمني بـ 140 ريالاً يمنياً.

 

 

في حين حدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني.

 

 

كما حدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار.

 

ونوه البنك في بيانه بأنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له.

 

 

ولفت إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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