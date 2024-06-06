انت الأن تتابع خبر بشرى لغير السعوديين .. الجوازات تكشف عن مهن جديدة يمكن العمل بها دون كفيل .. هل أنت من بينهم؟؟؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الموارد البشرية السعودية والجوازات قامت بالكشف عن إمكانية العمل في بعض المهن بدون كفيل تزامنًا مع إلغاء نظام الكفيل، حيث يأتي ذلك في سياق الخطة الموضوعة لفتح المجال أكثر إيجاد فرص عمل في البلاد دون قيود أو شروط معقدة، وفي ضوء الحرص على تعزيز حقوق العاملين في البلاد وحمايتهم، وذلك مع زيادة مشاكل الاستغلال القانوني خلال الفترة الأخيرة، لذا دعونا نلقى نظرة عن كثب عن تفاصيل بخصوص هذا القرار.

مهن بدون كفيل في السعودية

تم الكشف عن 10 مهن مختلفة من قبل الجوازات ووزارة الموارد البشرية يمكن للوافدين العمل بها دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وقد جاءت على النحو التالي:

مدير الأدارة.

مدير الحسابات.

العاملين في الأعمال اليدوية والورش.

مهنة السكرتارية التنفيذية.

مهن في المجال الصحي.

مهنة مدير المبيعات.

مهن المقاولات.

المدير التنفيذي.

سائق خاص في الزيارات العائلية.

جميع مهن القطاع الهندسي.

إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024 لبعض المهن

الحكومة السعودية أكدت من خلال بيان رسمي صادر عنها عدة أمور هامة خاصة بأمر إلغاء نظام الكفيل، حيث أكدا على إمكانية العمل في عدد من المهن والوظائف داخل المملكة دون الحاجة إلى كفيل، وهي المشار إليها، وذلك انطلاقًا من بدء تطبيق قانون يفيد بعدم التزام الراغبين في شغل هذه الوظائف من اتباع كفيل ما، أما عن مميزات إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024، نذكر أبرزها على النحو التالي:

المساهمة في رفع حرية أصحاب المهن من خلال التنقل دون قيود مما يعمل على رفع القدرة الإنتاجية للعامل.

السماح بانتقال العامل لصاحب عمل أخر دون الحاجة لموافقة الكفيل على أن يتم ذلك باتباع عدد من الإجراءات اللازمة.

تمكين العمالة من المطالبة بكافة حقوقهم دون الخوف.

تحقيق العدالة بين الجميع وحماية حقوق كلا الطرفين.

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تم إلغاءها ولا يمكن اصدار تأشيرة بهذا المسمى.

ما هي المهن الفردية في السعودية؟

عامل عناية شخصية، أخصائي نطق، مهنة حارس منزلي، مهنة مدرس خاص، مهنة سائقة خاصة ومهنة خياط منزلي، مهنةمدير منزل، مهنة مزارع منزلي، ومهنة قهوجي منزلي، سفرجي منزلي، مهنة مباشر منزلي، مهنة مساعد شخصي.

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