كم رسوم إصدار الإقامة للعمالة المنزلية في السعودية بعد التحديثات الجديدة 2024؟

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رياض - احمد صلاح - يتساءل العديد من مواطني المملكة السعودية عن المبلغ المادي الذي يجب دفعه مقابل إقامة العمالة المنزلية لديهم، حيث يأتي العديد من الجنسيات المختلفة حول العالم لمساعدة الناس في إدارة شئونهم الخاصة، ويكون مكوثهم بالمملكة وفق أمور الاستقدام القانونية المنظمة، وهناك أنواع متعددة للرسوم كما تختلف طرق الدفع من شخص لآخر، وإجابة على هذه التساؤلات قامت الوزارة بتقديم إجابات تتضمن كل ذلك نسردها في مقالنا.

رسوم إصدار الإقامة للعمالة المنزلية بالمملكة

تختلف رسوم إصدار الإقامة من فئة لأخرى وفق التصاريح المعينة التي أصدرتها الدولة، وبيان ذلك في الآتي:

تقدر إصدار رسوم إقامة العمالة المنزلية بالسعودية بحوالي 2000 ريال سعودي.

وتقدر الرسوم الإضافية الخاصة بإصدار الإقامة بالخدمات الإلكترونية حوالي 175 ريال سعودي.

ووفق القوانين يتم خضوع العامل المنزلي لبعض الفحوصات الطبية بإحدى المراكز المعتمدة لذلك، مع اختلاف المبلغ المادي للفحص وفق المركز.

وتضم القوانين ضرورة التزام صاحب العمل بتأمين العامل ضد مخاطر العمل، مع وجود تكلفة تأمين تقدم للعامل وتختلف قيمتها وفق شركة التأمين ونوع التأمين المقدم.

أما رسوم تجديد إقامة العامل بالسنة تصل إلى 600 ريال سعودي، وفي حال تأخر صاحب العمل في إصدار الإقامة عن 90 يوم من دخول العامل للمملكة يتم فرض غرامة تأخير 500 ريال سعودي.

خطوات رفع رسوم إقامة العمالة المنزلية

من اليسير دفع الرسوم الخاصة بإقامة العمالة المنزلية بالمنصات المقدمة للخدمات بالمملكة السعودي، ويتم ذلك وفق عدة خطوات وهي:

الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية والدخول إلى البنود الخاصة بدفع رسوم إصدار إقامة وتجديدها بشكل إلكتروني.

ويمكن الدفع من خلال فروع بنك الرياض والمتواجد بجميع أنحاء المملكة.

كما أتاحت الوزارة الفرصة لصاحب العمل أن يقوم بدفع الرسوم الخاصة بإقامة عامله المنزلي من خلال زيادة إدارة الاستقدام الخاصة بالأفراد.

وقد أكدت هيئة الإقامة والجوازات بالمملكة بأنه لم يتم فرض أي رسوم إضافية على ما كان من قبل، كما وضحت بأنه في حالة التأخير عن 90 يوم من دخول العامل للمملكة تفرض غرامة قدرها 500 ريال سعودي على صاحب العمل كغرامة تأخير.

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يستغرق ذلك حوالي 90 يوم من تاريخ التقديم، وفي حالة التأخر عن التقديم واكتشاف السلطات لذلك يتم فرض غرامة تأخير تصل إلى 1000 ريال سعودي.

كم يحق لي عاملة منزلية؟

الحد الأقصى من وجود عمالة منزلية للرجال اثنان فقط أحدهما لمساعدته بالأعمال المنزلية جميعها والأخركسائق، ويجب وجود تقارير طبية معتمدة لكليهما.

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