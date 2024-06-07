سلطنة عمان ترسل مفاجأة صادمة إلى اليمنيين وتنشر صورها ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - ضبطت القوات الشرعية،في أحد المنافذ الحدودية بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، المحاذية لسلطنة عمان، الأربعاء، عشرات قطع الغيار الخاصة بالطيران المسيّر.

وقالت مصلحة الجمارك اليمنية، في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، الأربعاء، إن موظفي جمرك منفذ صرفيت الحدودي الرابط بين محافظة المهرة وسلطنة عُمان، تمكنوا من ضبط عشرات القطع الخاصة بالطيران المسيّر، كانت مخفية ضمن شحنة تحتوي على شاحنات ذكية لبطاريات الليثيوم والأسيد محملة على متن سيارة هايلوكس.

وأضافت أن أهم المضبوطات تمثلت في 24 شريحة لتحديد مواقع، و30 مستشعر إلكتروني، و45 موصل كهربائي إلكتروني، إضافة إلى العديد من القطع الأخرى ذات العلاقة بالطيران المسيّر.

وأشار مدير جمرك صرفيت؛ أحمد باكريت إلى أن عملية الضبط جرت بالتعاون بين موظفي الجمرك والجهات الأمنية والعسكرية العاملة داخل المنفذ الحدودي الذي يربط محافظة المهرة اليمنية عبر مديرية حوف مع محافظة ظفار العُمانية.