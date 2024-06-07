آخيراً وبسعر مفاجئ ..إطلاق سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2024 بتصميم عصري تنافس تويوتا لاندكروزر برادو و نيسان باترول

الرياض - محمد الاطلسي - شركة ميتسوبيشي مهتمة بإنتاج السيارات بتصميم عصري ومتطور باستمرار للمركبات، لهذا قدمت سيارة ميتسوبيشي باجيرو 3.8L GLS Door high 2024، والتي تنتمى إلى فئة سيارات SUV المتميزة بعدد من التقنيات الحديثة.

وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم في سطورنا جميع التفاصيل الخاصة المتعلقة بهذه السيارة، وجميع المميزات بها.

خصائص سيارة ميتسوبيشي 3.8L GLS Door high 2024

يأتي الطراز الجديد من سيارة ميتسوبيشي باجيرو الجديدة بالعديد من المواصفات والخصائص المميزة، وذلك كالتالي:

تتمتع السيارة بمحرك سعته كبيرة تبلغ 3.8 لتر، وقوة تبلغ 250 حصان.

تحتوي السيارة على 4 سليندر.

تتميز السيارة بعزم محرك تبلغ 330 نيوتن متر، بها خاصية الجر الكلي.

تأتي السيارة بأبعاد مناسبة بطول يبلغ 4.990 متر، وعرض 1.875 متر، وارتفاع 1.870 متر، وتتركز السيارة على عجلات قوية 2.780 متر.

تتميز السيارة بخزان كبيرة تبلغ سعته 88 لتر، وبها ناقل حركة اوتوماتيكي.

تتمتع السيارة أيضا بكونها اقتصادية لا تستنزف الوقود، حيث تستهلك 13.5 لتر/ 100كم، وتبلغ سرعتها القصوي ما يقارب من 200كم/ ساعة.



تأتي سيارة ميتسوبيشي باجيرو بالعديد من المميزات لهيكل السيارة داخلياً وخارجيا، وذلك كما يلي:

تتمتع السيارة بنوافذ كهربائية، ومرايا إلكترونية.

كما تحتوي السيارة على مقابض كروم للأبواب، وشبك أمامي أيضاً.

تتميز السيارة أيضاً بوجود مسند الذراع أو الأكواب.

كما تحتوي السيارة على تكييف اوتوماتيكي، وصندوق خاص بوحدات للتحكم.

تحتوي السيارة على شاشة تاتش كبيرة 7 بوصة.

تم تزويد السيارة بإمكانية طي المقاعد الخلفية، ووجود مقود كهربائي.



تهتم شركة ميتسوبيشي للسيارات بتوفير مزايا السلام والأمان للحفاظ على السائق وحمايته أثناء الحوادث أو الأمور الطارئة، وتأتي هذه المميزات كالتالي:

يوجد بالسيارة وسادتين هوائيتين لحماية السائق والراكب أثناء الحوادث.

خاصية توزيع الفرامل، ومساعد فرامل.

تحتوي السيارة على نظام قوة الجر، والتحكيم في ثبات السيارة.

تزويد السيارة بتثبيت مقعد للطفل.



تبدأ أسعار ميتسوبيشي باجيرو 2024 في السعودية من 129,000 ريال سعودي للفئة 3 أبواب، بينما يبلغ سعر الفئة 5 أبواب 136,000 ريال سعودي.

وتتوفر باجيرو 2024 في السعودية بفئتين: