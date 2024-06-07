اتفرج معجزة مكة: الشمس تُقبّل الكعبة المشرفة في مشهد إلهي لا يتكرر ا!

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت سماء مكة المكرمة، قبل ايام ،ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، وذلك بالتزامن مع وقت أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرًا.

ويُعدّ هذا التعامد الأول للشمس على الكعبة هذا العام 2024م.

لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة ووصف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة هذه الظاهرة، بأنّها ستكون فرصة مميزة لمشاهدة مشهد خلاب، حيث ستكون الشمس بأعلى ارتفاع لها في السماء، أي 90 درجة تقريبًا، ممّا سيُؤدّي إلى اختفاء ظل الكعبة تمامًا وظلال جميع الأجسام في مكة، بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

وأوضح أبو زاهرة أنّ ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة المميّز، حيث تقع بين خط الاستواء ومدار السرطان. وأثناء حركة الشمس الظاهرية عبر السماء، تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

وبيّن أبو زاهرة أنّ المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا وجنوبًا، تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة، ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان. لذلك تتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.