مطار أبها الدولي يُصبح أول "مطار صامت" في المملكة والعالم!..وداعًا للضوضاء

الرياض - محمد الاطلسي - يُسعدنا الإعلان عن تحول مطار أبها الدولي إلى أول "مطار صامت" في المملكة العربية السعودية، من خلال إيقاف العمل بالنداءات الصوتية للإعلان عن الرحلات.

وتأتي هذه الخطوة الرائدة في إطار مواكبة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في العديد من المطارات الدولية، مثل مطار شانغي الدولي، ومطار زيورخ الدولي، ومطار دبي الدولي، ومطار أمستردام الدولي، ومطار مدينة لندن الدولي، وغيرها من المطارات العالمية.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير تجربة سفر أكثر هدوءًا وراحةً للمسافرين، بعيدًا عن الضوضاء المُزعجة للنداءات الصوتية.

وتعتمد آلية عمل "المطار الصامت" على: دقة المعلومات على شاشات عرض الرحلات: لضمان سهولة معرفة المسافرين بمعلومات رحلاتهم. عرض معلومات الرحلة على بوابات التصعيد قبل فتح البوابة: لتوفير الوقت على المسافرين. حملة تعريفية عن مفهوم المطار الصامت: تتضمن لوحات تعريفية متعددة اللغات وإشعارات إلكترونية توضيحية. لفت نظر المسافرين لعدم وجود نداءات صوتية بالمطار: لتجنب أيّ سوء فهم. ولن تُلغى النداءات الصوتية تمامًا، بل سيتم تركيب نظام نداء صوتي خلال الأشهر القليلة القادمة، ليُستخدم فقط في بعض الحالات الطارئة مثل إلغاء أو تأخير الرحلات أو أيّ إعلاناتٍ أخرى ذات أهميةٍ للمسافرين.

وتُناشد إدارة مطار أبها الدولي الجهات ذات العلاقة تكثيف الجهود لدعم هذه المبادرة، وتُشجّع المسافرين على متابعة شاشات عرض معلومات الرحلات لضمان رحلةٍ ممتعةٍ خاليةٍ من الإجهاد والضوضاء.

مع "مطار أبها الدولي"، استمتع بتجربة سفرٍ هادئةٍ ومريحةٍ تُضفي على رحلتك نكهةً جديدة!