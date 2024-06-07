رسمياً : الداخلية السعودية تزلزل الوافدين بخبر صادم للغاية ..لن يدخل مكة حاملي هذه التأشيرات

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان رسمي، عن منع حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة من دخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم حركة الزوار خلال موسم ذروة الحج، ضمانًا لسلامة وأمن الحجاج، وتسهيل أداء مناسك الحج دون أي عراقيل.

وأكدت الوزارة أن تأشيرة الزيارة، بجميع أنواعها ومسمياتها، لا تُعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج، وأن المخالفين لهذا القرار سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات في المملكة.

ودعت الوزارة جميع الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الحصول على تأشيرة الحج المخصصة لذلك، والتي يتم إصدارها من خلال الجهات المختصة.

وتُعد هذه الخطوة مهمة لضمان سير موسم الحج بسلاسة، وتوفير أفضل الخدمات للحجاج من جميع أنحاء العالم. وإلى جانب حظر دخول حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة المكرمة، اتخذت وزارة الداخلية السعودية العديد من الإجراءات الأخرى لتنظيم موسم الحج، تشمل: زيادة عدد رجال الأمن في المواقع المقدسة. تعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية. تقديم خدمات صحية وطبية متميزة للحجاج. تأمين مواصلات آمنة ومريحة لنقل الحجاج.

وتُبذل المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة لضمان موسم حج آمن وموفق لجميع الحجاج، وإتاحة الفرصة لهم لأداء مناسك الحج بكل سهولة ويُسر.