لن ينام المغتربون في المملكة اليوم ... الجوازات السعودية تصدر قرارا عاجلا لا رجعة فيه !!

الرياض - محمد الاطلسي - بيان رسمي من المديرية العامة للجوازات أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن عدم استقبال تأشيرات الزيارة العائلية في الفترة القادمة، وذلك وفقًا لتوضيح صادر عن حساب خدمة العملاء على منصة "إكس".

شروط دخول المملكة العربية السعودية يجب أن تكون مدة صلاحية التأشيرة سارية المفعول عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية. يجب أن تكون مدة صلاحية وثيقة السفر سارية المفعول عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية. سيتم الإعلان عن أي تعليمات جديدة

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه في حال وجود أي تعليمات جديدة بخصوص تأشيرات الزيارة العائلية، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال قنواتها الرسمية. جواز سفر مستقل لكل فرد

أوضحت المديرية العامة للجوازات، في وقت سابق، أنه لا يمكن إضافة تابعين إلى جواز سفر صاحب الجواز الرئيسي، وذلك لضمان أمن وسلامة المسافرين.