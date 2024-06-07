خروج وفد عسكري وسياسي كبير من صنعاء إلى السعودية..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت العاصمة المحتلة صنعاء، يوم الخميس، خروج وفد عسكري وسياسي كبير من الحوثي المدعومة من إيران، إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج، للعام الثاني على التوالي.

وقالت مصادر مقربة من الجماعة، إن القيادي الحوثي يحيى الرزامي، الذي ينتحل صفة لواء ركن، ترأس وفدا عسكريا وسياسيا كبيرا من الجماعة، وغادر الخميس مطار صنعاء الدولي إلى الأراضي المقدسة.

وبحسب المصادر، فان الوفد الحوثي الذي يترأسه القيادي يحيى الرزامي رئيس ما يسمى بـ اللجنة العسكرية بالجماعة، ضم مسؤولين من حكومة الانقلاب غير المعترف بها وهم: "نائب رئيس الوزراء حسين مقبولي ونائب وزير الحج والارشاد فؤاد ناجي وطه حسين مدير مكتب رئيس الوزراء وعبدالرحمن النعمي وكيل وزارة الحج ومحافظ محافظة المحويت الشيخ حنين قطينة" إضافة إلى شخصيات سياسية وعسكرية في المليشيات الحوثية.

و كان القيادي الرزامي ذاته، قد ترأس وفد الحوثي الإرهابية، لأداء مناسك الحج، العام الماضي.