انت الأن تتابع خبر المعدن الأصفر يخرج عن المألوف.. آخر تحديثات أسعار الذهب بالمملكة السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد المعدن الأصفر هذه الفترة تطورات عديدة حول العالم أجمع، حيث تستمر الأسعار بالارتفاع والانخفاض دون أن يكون لها قابض عليها حيث تتأثر باقتصاد الدول وسوق النقد العالمي وما إلى ذلك، ويراقب العديد من الأشخاص الأسعار بشكل دوري لكون الذهب أحد أهم الاستثمارات والأدوات التجارية التي تهم جميع المواطنين للحفاظ على ما يملكون من أموال بقيمة ثابتة، وفيما يلي نستعرض أهم الأحداث الأخيرة لتطورات سعر الذهب بالسعودية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

في صباح يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024 بلغ أن سعر الذهب قد تغير عن أمس ببعض من الزيادة، والتي نستعرضها بالتفصيل في الآتي:

يبلغ سعر الذهب من عيار 24 حوالي 282.48 ريال سعودي، ويسجل حوالي 75.33دولارًا أمريكيًا.

ويسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم حوالي 258.94 ريال سعودي، بينما يسجل بالدولار حوالي 69.05.

ويسجل عيار الذهب 21 سعر قدره 247.17 ريال سعودي، بينما يسجل قيمة 65.91دولار أمريكي.

أما عن عيار الذهب 18 فيسجل قيمة 211.86ريال سعودي، بينما يقدر بالدولار بحوالي 56.50 دولار.

وفيما يخص سعر عيار الذهب 14 فيسجل قيمة 164.78ريال سعودي، بينما يسجل 43.94 دولار.

ويبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية سعر 1,977 ريال سعودي، ويسجل بالدولار 527.31دولار أمريكي.

أما أوقية الذهب فيبلغ سعرها حوالي 8,785ريال سعودي.

سعر سبائك الذهب في السعودية

تبلغ سعر السبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 سعر 388.4 ريال سعودي.

وتبلغ السبيكة الذهب 5 جرام من عيار 24 سعر 1642.66ريال سعودي.

أما السبيكة الذهب 10 جرام من عيار 24 يبلغ سعرها 3142 ريال سعودي.

وتقدر السبيكة الذهب 20 جرام من عيار 24 بسعر 6107.77 ريال سعودي.

وتبلغ سعر السبيكة الذهب 50 جرام من عيار 24 حوالي 14991.17 ريال سعودي.

وتقدر سعر السبيكة الذهب 100 جرام من العيار 24 حوالي 29634.52 ريال سعودي.

من أين اشتري سبائك الذهب في السعودية؟

تعتبر أحد أفضل المتاجر الخاصة بشراء الذهب بالمملكة السعودية من حيث شراء السبائك الذهبية هو متجر كنز الصحراء، حيث يتميز بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ما هي افضل انواع السبائك الذهبية في السعودية؟

تختلف السبائك باختلاف الأعيرة المصنوعة منها فهناك سبائك ذهبية من عيار 18 وعيار 21 وعيار 24، بجانب سبائك الذهب السويسري وسبائك سام وسبائك BTC وغير ذلك من السبائك الجيدة.

كم عدد جرامات الذهب المسموح بها في السفر؟