انت الأن تتابع خبر آيفون 14 برو ماكس بخصم حصري ومميز في السعودية .. احصل عليه الآن بالتقسيط المريح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر هاتف الآيفون من أكثر الهواتف شهرة بين المستخدمين والتي يفضلها العديد نظرا لما يتميز به مع إمكانيات ومواصفات تميزه عن غيره من الهواتف الأخرى، ومن ثم تم طرح فرصة الحصول على هاتف آيفون 14 برو ماكس بسعر حصري ومميز بخصم تنافسي، وكذلك بالتقسيط على فترات سداد ميسرة، ومن هنا نستعرض معكم سعر العرض وأهم المواصفات المميزة للهاتف.

آيفون 14 برو ماكس بخصم حصري ومميز

لعشاق الأيفون فرصة للحصول على هاتف آيفون 14 برو ماكس بخصم مبلغ 610 ريال سعودي، كما يمكنك شراء الهاتف بالتقسيط المريح في المملكة العربية السعودية مع فائدة 0%،وذلك وفقا للعروض التالية:

يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم نحو 5799 يالًا سعوديًا.

يبلغ سعر الهاتف بعد الخصم نحو 5189 ريالًا سعوديًا شاملة سعر الضريبة.

وفي حال شراء الهاتف بالتقسيط يتم دفع مبلغ 433 ريالًا سعوديًا كل شهر بدون فائدة.

مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس

يأتي هاتف آيفون 14 برو ماكس بعدة مواصفات وإمكانيات متميزة ومن أهم مواصفاته ما يلي:

شاشة الهاتف تأتي بمقاس 6.1 بوصة.

يبلغ أبعاد الهاتف نحو ‎14‎.70‎ cm × 87cm ×710cm

سعة تخزين الهاتف تصل إلى 512 جيجا بايت.

بطارية الهاتف من نوع ليثيوم أيون.

شاشة الهاتف اكس دي آر نوع سوبر ريتنا.

نظام التشغيل في الهاتف Ios 16.

يدعم الهاتف شريحة اتصال من نوع Nano Sim، كما يدعم شريحة اتصال من نوع eSim.

فريم الهاتف من معدن الستانلس ستيل.

ظهر الهاتف من الزجاج.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والـ 3G والـ 4G والـ 5G.

مقاوم للماء حتى 6 متر لمدة نصف ساعة، ومقام للغبار بشهادة الـ IP68.

شاشة الهاتف بعامل حماية من خلال درع سيراميك.

تصوير الفيديو بجودة K.

يدعم الهاتف ميزة التقريب البصري‎ عند التقاط الصور.

يدعم الهاتف فاصل زمني للوضع الليلي عند التصوير.

يدعم الهاتف أجهزة الاستشعار.

يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع.

مواصفات كاميرا هاتف آيفون 14 برو ماكس

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسات فائقة الجودة في التصوير

كاميرا الهاتف الأولى بدقة 48 +، والكاميرا الثانية بدقة 12، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجابيكسل.

تأتي كاميرا الهاتف الأمامية بدقة 12 ميجابيكسل‎.

كيف اعرف ان ايفون 14 برو ماكس اصلي؟

من خلال التحقق من حالة الضمان، وكذلك الرقم التسلسلي المدون على العلبة.

كم سعر ايفون 13 في السعوديه اليوم؟

يتوفر بسعر 2149 ريال عند الشراء من متجر نون.

كم سعر الايفون 15 برو ماكس في السعوديه؟