انت الأن تتابع خبر عاجل.. وزارة التعليم السعودية تصدر قرار بخصوص إلغاء نظام الفصول الثلاثة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل العديد من أولياء الأمور عن حقيقة القرار الصادر بخصوص إلغاء نظام الفصول الدراسية الثلاثة بشكل رسمي والبقاء على نظام الفصلين الدراسيين فقط خلال العام الدراسي الجديد حيث إنه قد تم انتشار العديد من الأخبار التي تؤيد هذا، ولذلك فمن خلال هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بإلغاء نظام الثلاث فصول الدراسية.

إلغاء نظام الفصول الدراسية الثلاثة

قام متحدث التدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية فهد العتيبي بالتوضيح على أن الدراسة في جميع الكليات والمعاهد التقنية التابعة الى مؤسسة التدريب التقني والمهني سوف تتحول إلى نظام الفصلين الدراسيين وذلك بدءاً من العام الدراسي الجديد 1446.

ويعد هذا هو أول تراجع رسمي عن نظام الفصول الدراسية الثلاثة بالمملكة العربية السعودية والذي تم إقراره منذ عامين.

كما أنه من غير المعروف إذا كانت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية والمدارس التابعة لها سوف تقوم باتخاذ هذه الخطوة وتقوم بالإعلان عن إلغاء نظام الفصول الدراسية الثلاثة أم لا، حيث يترقب العديد من المواطنين العودة مرة أخرى إلى نظام الفصلين الدراسين في جميع المدارس.

نظام الفصول الدراسية الثلاثة بالسعودية

يعد الهدف من نظام الفصول الدراسية الثلاثة هو العمل على تقليل مدة الاجازة الصيفية خلال نهاية العام الدراسي واستخدام هذا الوقت لتنمية وتطوير جميع مهارات الطلاب ولكنهم على الرغم من هذا يقومون بمراعاة حصول جميع الطلاب على فترة إجازة كافية وذلك لكي يستطيعوا أخذ وقت كافي من الراحة من الدراسة والتمكن من العودة مرة أخرى للمدرسة.

ولكن يجب في البداية معرفة أنه يوجد لكل فصل دراسي موعد بداية وموعد نهاية، كما يتم العمل على تقسيم الاختبارات لفصول دراسية، وبالتالي يقوم الطلاب في نهاية كل فصل دراسي بالحصول على إجازة لمدة تصل إلى حوالي 10 أيام وذلك بالنسبة للفصلين الدراسيين الأول والثاني، أما في نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثالث يحصل الطلاب على إجازة نهاية السنة والتي تصل إلى مدة 68 يوم.

ما ابرز التحديات التي تواجه نظام الفصول الثلاثه؟

من أهم التحديات التي من الممكن أن تؤثر على سير العملية التعليمية بنظام الفصول الدراسية الثلاثة هو عدم قدرة بعض البيئات المدرسية على تحمل استمرار عملية التعليم مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.

ما هو نظام الفصول الدراسية؟

قامت وزارة التعليم السعودي، بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، حيث تبلغ مدة كل فصل نحو 13 أسبوع بدلًا من 36 أسبوع و يتخللها حوالي 12 إجازة خلال العام الدراسي، أي بواقع 69 يوم.

كم عدد الفصول الدراسيه؟