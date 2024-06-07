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اتفرج بالصور ..الكشف عن سبب غارات وانفجارات عنيفه هزت صنعاء والدخان يتصاعد بكثافة جراء القصف

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الرياض - محمد الاطلسي - شنت مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني، بعد ظهر اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفه على صنعاء الخاضعة لسيطرة الـحـوثي .

وأفاد سكان محليين وشهود عيان بسماع دوي انفجارات عنيفة هزت أرجأ المدينة جراء الغارات، التي استهدفت مواقع تابعة للحوثي.

 

 

 

 

 

 

 

وقال شهود عيان  أن الغارات الأمريكية استهدفت معسكر الصيانة شمال صنعاء بأربع غارات، فيما شوهد الدخان يتصاعد بكثافة من أماكن الغارات.

 

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات تهدف إلى الحدّ من قدرات جماعة الحوثي وتحركاتها التي تستهدف حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية الدوليّة في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أواخر العام الماضي.  

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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