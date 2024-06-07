محطمة تويوتا هايلوكس ..سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة في السعودية بميزات بمواصفات تتعداء جميع الطرازات!

الرياض - محمد الاطلسي - شركة ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا قامت بالتعاون مع شركة العيسائي للسيارات والتي تعتبر الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي، بتدشين السيارة الجديدة كليا ميتسوبيشي L200، وذلك في اكبر حفل أقيم في العاصمة الرياض، بالسعودية.

سعر ومواصفات ميتسوبيشي L200 الجديدة

يعكس إطلاق هذه السيارة الجديدة التزام ميتسوبيشي موتورز الدائم بالابتكار والتميز وتلبية احتياجات الأسواق المحلية المتطورة.

تمثل ميتسوبيشي L200 الجديدة قفزة نوعية في فئة شاحنات البيك أب، حيث خضعت لتحسينات عديدة لتعزيز تجربة القيادة وتقديم أداء متفوق.

في حديثه عن هذا الحدث، قال جونيا تاكامي، رئيس ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن إطلاق سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً يمثل بداية حقبة جديدة من التميز في عالم السيارات، حيث ترفع السيارة معايير الأداء الفائق والأمان والحفاظ على البيئة إلى مستويات جديدة."

وأضاف تاكامي: "إن طرح سيارة L200 الجديدة كليا يأتي في إطار التزامنا الراسخ تجاه المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتماشى مع رؤيتنا للاستدامة ومسؤولياتنا الاجتماعية."

من جانبه، عبر بندر العيسائي، الرئيس التنفيذي لشركة العيسائي للسيارات، عن سعادته قائلاً: "نحن سعداء بإطلاق سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً في الرياض، ونتطلع إلى تقديم حلول تنقل متطورة تلبي احتياجات عملائنا المميزين، ملتزمين بأعلى معايير الجودة ورضا العملاء."

تم تصميم سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً لتكون مثالية لأصعب التضاريس وظروف القيادة اليومية.

تتميز السيارة بتصميم جديد كليا للشاسيه ونظام الدفع الرباعي Super Select 4WD-II، بالإضافة إلى العديد من التجهيزات الأخرى التي تعزز الأداء وتنوع الاستخدامات.

بفضل الخلوص الأرضي الأكبر وأنماط القيادة السبعة المتطورة، التي تشمل القيادة على الرمال والحصى والتضاريس الصخرية وغيرها، توفر L200 تجربة قيادة سلسة وممتعة.

تضع ميتسوبيشي معايير الأمان في مقدمة أولوياتها مع سيارة L200 الجديدة، حيث زودت بأحدث أنظمة الأمان مثل نظام تخفيف حدة التصادم الأمامي، ونظام التحذير من مغادرة المسار، ونظام التحذير من النقطة العمياء، وشاشة المراقبة متعددة الاتجاهات (Multi Around Monitor)، بالإضافة إلى إمكانية توصيل الهاتف المتحرك لاسلكياً عبر Apple CarPlay وAndroid Auto.

تعمل هذه الابتكارات بتناغم لتوفير أعلى مستويات الأمان وراحة البال للسائق والركاب.

تعكس سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً التزام الشركة بالبيئة والاستدامة، حيث تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتقليل الأثر البيئي للسيارة.

بفضل المحرك الفائق الكفاءة واستخدام مواد التصنيع الصديقة للبيئة، تسعى ميتسوبيشي من خلال L200 إلى بناء مستقبل أكثر حفاظ على البيئة دون المساومة على الأداء الفائق أو مستويات الراحة.

تبدأ أسعار ميتسوبيشي L200 الجديدة في السعودية كاش من 69,000 ريال سعودي وتصل إلى 113,850 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتختلف الأسعار حسب الفئة والمواصفات.

إليك تفصيل أسعار كل فئة: