اذهلت السعودية ..أول دولة عربية تستعد لبناء أكبر مفاعل نووي في العالم ..والمفاجاة من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - تضع مصر حجر الأساس في مجال الطاقة النووية، حيث تتخذ الخطوات الأولى نحو بناء مفاعل نووي، استعداداً لإطلاق أربعة مفاعلات نووية حديثة بالتعاون مع روسيا. وفي سياق متصل، تتبنى الإمارات العربية المتحدة خطة طموحة بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتعزيز برنامجها النووي، وهو مشروع حظي بدعم واسع من الشعب الإماراتي.

تتميز الطاقة النووية بقدرتها على إنتاج كميات هائلة من الكهرباء بانبعاثات كربونية منخفضة، مما يجعلها عاملًا أساسيًا في مكافحة تغير المناخ. كذلك، توفر هذه الطاقة استمرارية في التوليد، ولا تتأثر بالتقلبات الجوية،

مساهمة في تقوية الأمن القومي للدول بتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية المستوردة. اقتصاديًا، تسهم الطاقة النووية في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي. ولكن، تواجه بتحديات تشمل التكلفة العالية لإنشاء المفاعلات، صعوبات في تخزين النفايات النووية، والمخاطر المحتملة للحوادث النووية، إلى جانب الحاجة لتقنيات متقدمة لضمان الأمان وإدارة النفايات.

تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الرائدة في إنتاج الطاقة النووية، تليها الصين التي تزيد استثماراتها في هذا المجال، وأيضاً فرنسا التي تعتمد بشكل كبير على النووي في إنتاج الكهرباء. روسيا كذلك، تبرز كلاعب مهم في هذا القطاع، ولديها خطط لتوسيع قدراتها النووية عالميًا، معززة مكانتها في هذا المجال.

وتجسد هذه المساعي الإقليمية والعالمية التوجه نحو الاستثمار في التكنولوجيا النووية كجزء من خطط الدول للتحول نحو مصادر طاقة بديلة ومستدامة، مما يؤكد دور الطاقة النووية في المستقبل الطاقي العالمي.