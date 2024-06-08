بشرى سارة : دعم سعودي عاجل لليمن للتخفيف من وطأة الأزمة الانسانية

الرياض - محمد الاطلسي - ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الخميس ، مع وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أولويات الدعم العاجل لليمن في هذه الظروف الاستثنائية، في اطار استمرار الدعم السعودي السخي لليمن وشعبها للتخفيف من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها الجماعة الحوثية.

واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المجالات، بما في ذلك الدعم السعودي للحكومة للإيفاء بالتزاماتها الحتمية، ودعم الإصلاحات التي تنفذها.

كما تم التطرق الى التطورات الإقليمية، وتوافق وجهات النظر تجاهها، بما في ذلك التداعيات المستمرة لهجمات الحوثي اعلى المنشآت النفطية، والملاحة الدولية، وفرص احلال السلام والاستقرار في اليمن وفق المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.

واطلع دولة رئيس الوزراء، وزير الدفاع السعودي على الوضع العام في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع الصعوبات القائمة، وجوانب الدعم المطلوبة من الاشقاء في المملكة لإسناد جهودها وتعزيز مسار الإصلاحات.. مثمنا المواقف السعودية المساندة لليمن وشعبها في مختلف الظروف والاحوال وما تبديه من دعم لتنفيذ أولويات الحكومة.

بدوره جدد وزير الدفاع السعودي موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات شعبها.. منوها بما تبذله الحكومة من جهود في مسار الإصلاحات والحرص على تقديم الدعم اللازم لها بما يتوافق مع الأولويات العاجلة.