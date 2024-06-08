اتفرج فتاة سعودية تُثير الجدل برقصها أمام المقهى بطريقة جريئة وبدون ذرة خجل !

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رقص فتاة مقابل كوب قهوة مجاني

تفاصيل الفيديو: الموقف: فتاة ترقص أمام مقهى. المكان: مقهى في السعودية. الشخصية: فتاة ترتدي عباءة وتغطي وجهها. الدافع: الحصول على كوب قهوة مجاني. ردود فعل متباينة:

أثار مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، حيث انقسم رواد المواقع بين مؤيد ومعارض لتصرف الفتاة. آراء مؤيدة: رأى البعض أن تصرف الفتاة عادي ولا يُعدّ مُخالفًا للأخلاق أو العادات والتقاليد. اعتبر البعض الآخر أن رقص الفتاة يُعدّ تعبيرًا عن سعادتها وحريتها في الاستمتاع بوقتها. آراء معارضة:

انتقد البعض تصرف الفتاة، معتبرين أنه مُخالفًا للأخلاق والقيم الإسلامية. طالب البعض الآخر بمحاسبة المقهى على تشجيعه لمثل هذه التصرفات.