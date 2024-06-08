انت الأن تتابع خبر عاجل.. توقعات بأمطار غزيرة على 13 محافظة بالسعودية.. وتحذيرات من الدفاع المدني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية من ظاهرة خطيرة في صباح غدا الاثنين وهي شبورة تملأ سماء المملكة، ويجب الحذر من القيادة في هذا الوقت، حتى لا تتعرض للحوادث، مع هطول الأمطار حتى يوم الاثنين وتكون الأمطار غزيرة بشدة على بعض المحافظات في الرياض، مع وجوز عاصفة ترابية بسيطة في البداية، تتسبب في انعدام الرؤية في وقت النهار، ويجب على أصحاب الجيوب الأنفية ارتداء الكمامات.

الدفاع المدني يحذر السعوديين

حذر الدفاع المدني السعودي المواطنين من العواصف الترابية والرياح المثيرة للأتربة والغبار مع وجود شبورة في صباح الغد تؤثر على الرؤية وقت القيادة، وتتسبب في وجود الكثير من الحوادث الخطيرة .

كما تشمل توقعات الأرصاد الجوية السعودية وجود أمطار غزيرة تغرق الشوارع في محافظات الرياض، وتشمل التوقعات محافظات الدوادمي والزلفي والقويعية، والغاط، وشقراء، والمزاحمية، وضرما، والدرعيه وحريملاء وثادق والمجمعة ورماح.

أمطار غزيرة تضرب المملكة

أهاب الدفاع المدني من أخذ الحيطة ويجب الحذر والالتزام بالتعليمات المختلفة وذلك بسبب التقلبات الجوية الصعبة على المدينة المنورة، مع وجود العاصفة الترابية التي تمنع الرؤية، مع وجود العوالق الترابية.

حيث تبدأ العاصفة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءاً، مع وجود الأمطار الغزيرة الرعدية التي تكون مصحوبة بالرياح النشطة المثيرة للأتربة وخصوصاً على مناطق جازان وعسير ونجران والباحة.

رياح نشطة خطيرة

كما أوضحت الأرصاد الجوية أن حركة الرياح سوف تكون سطحية على البحر الأحمر وتبدأ غربية حتى شمالية غربية وسرعتها قوية من 15 حتى 35 كيلو متر لكل ساعة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وتكون حالة البحر خفيفة ثم يهيج الموج.

كما أوضح خبراء الطقس، أن الموجة الباردة سوف تكون قوية بسبب الأمطار الغزيرة التي تغرق الشوارع مع وجود الرياح القوية النشطة، التي تحجب الرؤية.

وتعتبر هذه الموجة هي أقوى الموجات على الإطلاق ومن المتوقع أن تؤثر على الطلاب والمدارس، وشدد خبير الطقس على ارتداء الملابس الوسط لكي لا يصاب أحد بنزلات البرد الصعبة.

ويجب أن تحذر عندما تشتد الحالة المطرية غدا الاثنين واحذر النزول بهذه الأوقات، كما لا يجب تخفيف الملابس وعليك أن تبتعد عن اللوحات الكهربائية.

كم درجه البروده في السعوديه؟

درجة الحرارة اليوم في المملكة العربية السعودية تكون معتدلة وتصل في الليل إلى ١٦ درجة مئوية .

هل جاء مطر في جده اليوم؟

بالفعل نعم تشتد الحالة المطرية خلال هذه الأيام وتصل إلى حوالي ٥٪ وعليك الحذر عند النزول في هذه الأوقات .

متى موسم الأمطار في مكة؟