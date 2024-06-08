وحش السيارات الرياضية تصل السعودية .. تعرف على سعر سيارة تويوتا كامري 2025 وميزاتها

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الرياض - محمد الاطلسي - الجميع يترقب معرفة مزايا وعيوب وسعر سيارة تويوتا كامري 2025 خصوصا في الأسواق السعودية حيث ظهرت أخيرا بتصميم داخلي رهيبة ومريح، يضمن تجربة قيادة ممتعة للسائق والركاب على حد سوا.
و توفر هذه السيارة مساحة وفيرة للركاب مع الاهتمام بأدق التفاصيل، بالإضافة إلى الأداء القوي والتصميم الرائع، وتأتي تويوتا كامري 2025 مجهزة بتقنيات السلامة والأمان الأحدث.
تويوتا كامري 2025
ونستعرض لكم في السطور التالية كل ما يخض سيارة كامري 2025 السيارة الأقوي في العالم:
- في هذا الفترة اسعار السيارات ليست ثابتة ولكن كم المتوقع في السوق السعودي أن السيارة تبدأ من حوالي 110000 ريال سعودي.
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- بينما قد تصل أسعار الفئة الأعلى إلى حوالي 160000 ريال سعودي.
- وهذا يتوقف بشكل أساسي على المواصفات والميزات المختارة للسيارة، بالإضافة إلى عوامل السوق والطلب.
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- يتميز النموذج الجديد بتوافر محرك بنزين بأربع سلندرات سعة 2.5 لتر مدمج مع محركات كهربائية.
- حيث ينتج الإصدار ذو الدفع الأمامي قوة تصل إلى 225 حصانًا من توليد محركين كهربائيين.
- بينما يحمل الإصدار ذو الدفع الكلي محركًا كهربائيًا، مما يرفع القوة الكلية إلى 232 حصانًا.
- تعتمد كامري 2025 على ناقل حركة متغير باستمرار eCVT ونظام هايبرد مجهز ببطارية ليثيوم أيون.
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- دم توفر خيارات محرك V6 أو نسخة TRD، مما يعكس التركيز على تحسين التجربة مقارنة بالأجيال السابقة.
- تتمتع بتشكيلة متنوعة من التصاميم والتفاصيل، مع فئات XLE وXSE التي تتميز بشاشات أكبر حجمًا تصل إلى 12.3 إنش ودعم لتطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا.
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- إضافة إلى نظام شحن لاسلكي للهواتف وشاشة عرض رأسية بمقاس 10 إنش.
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- توفير تقنيات متقدمة من Toyota Safety Sense 3.0، مثل نظام التحذير من التصادم ونظام المساعدة في الخروج عن المسار.