انت الأن تتابع خبر صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي في عيد الأضحى في السعودية .. توضيح هام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 1445 تنتشر العديد من الأخبار حول صرف زيادات أو مكرمة ملكية بمناسبة العيد، وكانت إحدى هذه الأخبار هو خبر خاص لمستفيدي الضمان الاجتماعي عن صرف مكرمة ملكية في عيد الأضحى لجميع المستفيدين، وهو ما تسبب في توجيه العديد من الأسئلة لوزارة الموارد البشرية من مستفيدي الضمان، لذلك قامت الوزارة بإصدار إعلان يحسم الجدل ويوضح حقيقة هذه الأخبار.

صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان في عيد الأضحى 1445

بعد انتشار أخبار كثيرة في جميع أنحاء المملكة وبين العديد من مستفيدي الضمان حول صرف مكرمة ملكية في عيد الأضحى المبارك، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بإصدار إعلان لحسم الجدول وتوضيح الحقيقة وهي أن هذه الأخبار شائعات وغير صحيحة ولم تصدر أوامر بصرف مكرمة ملكية أو أعلنت الوزارة عنها رسميًا، ونوهت الوزارة على ضرورة التأكد من مصادر الأخبار وتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1445

في حالة تم الإعلان عن صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي توفر وزارة الموارد البشرية خدمة إلكترونية تمكن من الاستعلام عن المكرمة، ويتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية.

سجل بيانات الحساب الشخصي لإتمام عملية تسجيل الدخول إلى الموقع.

من خلال الدخول إلى "الخدمة الإلكترونية" ادخل إلى تبويب "الاستعلام عن الأهلية".

سيتم فتح نافذة جديدة تحتوي على جميع تفاصيل المكرمة، وهل يوجد مكرمة أو لا.

طريقة التعرف على انقطاع معاش الضمان الاجتماعي

في حالة تم انقطاع معاش الضمان الاجتماعي على المستفيد بشكل مفاجئ في موعد صرف المعاش فيكون ذلك بسبب عدم استيفاء إحدى الشروط في المستفيد، لذلك تمت إتاحة خدمة إلكترونية ليتم الاستعلام عن انقطاع المعاش، وفيما يلي نوضح خطوات الاستعلام:

بعد التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سجل بيانات تسجيل الدخول بطريقة صحيحة.

ثم اضغط على "برامج الدعم".

ومنها توجه إلى خيار "تفاصيل الطلب".

بعد الانتظار لعدة ثوانٍ ستظهر جميع المعلومات الخاصة بانقطاع المعاش مع توضيح السبب.

من يستحق معاش الضمان الاجتماعي؟

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي هم: المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الحاملين لبطاقات التنقل، السعودية المطلقة من رجل أجنبي.

كم مبلغ الفرد في الضمان الاجتماعي المطور؟

يحصل عائل الأسرة أو الشخص المستقل على 1,320 ريال من الضمان الاجتماعي، ويحصل الفرد التابع عل ى 660 ريال.

كم ينزل للشخص الواحد في الضمان الاجتماعي المطور؟