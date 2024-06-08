خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في السعودية

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رياض - احمد صلاح - قامت الشركة السعودية للكهرباء بالإعلان عن خبر سار للمواطنين في المملكة وهو توفير خدمات إلكترونية توفر عليهم عناء الذهاب إلى شركات الكهرباء وقضاء وقت طويل في الازدحامات، وأوضحت الشركة أنه ضمن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد وخدمة دفع فاتورة الكهرباء وخدمة التعرف على عدد الشهور المتراكمة وخدمات مميزة أخرى، وفيما يلي نوضح خطوات الاستعلام عن الفاتورة برقم العداد 1446.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 1446

من بين الخدمات الإلكترونية المميزة التي توفرها الشركة السعودية للكهرباء هي خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد التي توفرها الشركة من خلال طريقتين، ويتساءل العديد عن خطوات تنفيذ هذا الاستعلام لذلك الخطوات هي كما يلي:

الطريقة الأولى

قم بتنزيل تطبيق الشركة السعودية للكهرباء للاندرويد من هنا و للآيفون من هنا.

بعد تثبيت التطبيق سجل الدخول إلى الموقع من خلال تسجيل البريد الإلكتروني.

بعد تسجيل الدخول والدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع اختر خدمة "دفع فاتورة الكهرباء".

سيظهر لك الموقع استمارة بيانات قم بتسجيل رقم الأصلي ورقم التسلسل العداد بها.

قم بتحديد أشهر الاستهلاك التي ترغب في الاستعلام عنها.

ثم اضغط على "استعلام".

ستظهر لك قيمة الفاتورة المستعلم عنها مع طرق الدفع المتاحة.

توجه إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء وسجل الدخول.

قم بالضغط على "الاستعلام عن فاتورة الكهرباء".

ثم سجل البيانات المطلوبة الخاصة برقم العداد.

ثم اضغط على "دفع".

حدد الأشهر التي ترغب في دفعها.

ادخل بيانات بطاقة الدفع الخاصة بك.

سيتم سحب قيمة الفاتورة وإظهار فاتورة الدفع.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا

توفر الشركة السعودية للكهرباء عبر موقعها الرسمي خدمة تمكن المواطنين من دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء .

. من قائمة الموقع اختر "فاتورتي".

سجل البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية ورقم العداد واضغط على "عرض".

ثم حدد خدمة "دفع الفاتورة".

ادخل بيانات بطاقة الدفع الخاصة بك.

ثم أدخل المبلغ المستحق واضغط على "دفع".

سيظهر لك إيصال سداد رسوم الفاتورة.

كيف اتحدث مع موظف شركه الكهرباء؟

يمكن التواصل مع موظفي شركة الكهرباء السعودية من خلال الاتصال على رقم 920000222 أو من رقم خدمة المشتركين 920001100 أو من خلال رقم الطوارئ 933.

ما هي الخدمات التي تقدمها شركة الكهرباء؟

توفر شركة الكهرباء خدمة إيصال الخدمات الكهربائية خدمة دائمة، وخدمة إضافة أو إزالة العداد، وخدمة إزالة الخدمات الكهربائية.

ما هو نظام العقد الموحد لشركة الكهرباء السعودية؟