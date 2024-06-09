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أشهر شيخ سعودي يصدر فتوى صادمة تحرم ممارسة هذه الرياضة لأنها شرك وكفر بالله؟

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الرياض - محمد الاطلسي - حذر الراقي ومفسر الأحلام فهد القرني الفتيات من اليوجا ووصفها بالشرك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وردا على متابعة قالت خلال مقطع فيديو : "قبل 8 سنوات كان يجي لي إلهام"، قال: " ما هو إلهام، إياكي طرق هذه الأبواب".

 

 

 

 

وقاطعته المتابعة قائلة : " ما طرقت" فرد المفسر: "ما طرقتي إلى الآن تبحثين وإلى الآن عندك اليوجا، وإلى قريب جدا تقرأين عن هذه الأشياء كلها وفي العمل وفي كل مكان".

 

 

وأرفق الروقي الفيديو بتعليق :"احذروا حتى من الخوض والمناقشة في علوم الطاقة وممارسات اليوجا "تنفسات"، والاستشعار وخداع النفس بالإلهام الإلهي والأبراج والكف والفنجان". وأضاف: " فهي شرك بالله "اتقوا الله".    

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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