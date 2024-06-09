اول تعليق سعودي ناري على مبادرة فتح الطرقات في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - علق مساعد رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” السعودية الصحفي “عبدالله آل هتيلة” على المبادرات التي اطلقت لفتح الطرقات بين المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والمناطق المحررة.

وقال هتيلة عن فتح الطرقات بانها قرارات لايتخذها الا الشجعان. وكتب هتيلة على منصة، إكس، تويتر سابقا: فتح الطرق في اليمن.. قرارات لا يتخذها إلا الشجعان الذين يحرصون على رفع معاناة السفر عن كاهل المواطن اليمني”.

وجددت شخصيات اجتماعية وقبلية في المحافظتين أبين والبيضاء الى ضرورة تحرك شعبي ورسمي لاعادة فتح طريق ثرة الرابط بين المحافظتين، كما اعلن رئيس اللجنة الحكومية للتفاوض لفتح الطرقات بتعز، عبدالكريم شيبان، أن جميع الطرقات في تعز مفتوحة من قبل الجانب الحكومي.