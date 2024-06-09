انت الأن تتابع خبر احذروا الخروج.. أمطار غزيرة وسيول تضرب المملكة في هذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت الأرصاد الجوية في المملكة من الطقس السيئ خلال هذه الأيام مع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وعليك الحذر وإتباع تعليمات الأرصاد الجوية باستمرار وعظم النزول في مواعيد التحذيرات حتى لا تتعرض للغرق أو الحوادث المختلفة بالشوارع، فلذلك يجب الحذر من النزول وقت الظهيرة فتكون الحرارة شديدة بدرجة كبيرة.

حالة مطرية بالمملكة

أوضحت الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، وجود أمطار غزيرة في بعض المناطق، الأمر الذي يتسبب في غرق الشوارع، فلذلك لا يجب أن تسير بجانب الأعمدة الكهربائية بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

كما أن المركز الإقليمي للطقس حذر من الأمطار الغزيرة المستمرة حتى يوم الخميس القادم، وخصوصا على كلا من تبوك ومنطقة الجوف والحدود الشمالية التي سوف تكون في أوقات مختلفة من الليل.

رياح خطيرة

كما أن المركز الوطني للأرصاد حذر من الرياح الشديدة في وقت الليل ومنتصف النهار وخصوصا على الأماكن المرتفعة، وهي مصحوبة بزخات البرد الشديدة على كلا من عسير والباحة.

كما أن الرياح سوف تستمر حتى الخميس القادم وسوف تكون مثيرة للغبار والأتربة وذلك على وسط وشرق المملكة العربية السعودية، فلا يجب الخروج من المنزل في وقت تحذيرات الأرصاد.

موج هائج

كما أن حركة السام شوف تكون شمالية غربية ثم تنتقل لتكون غربية وسرعتها 35 كيلومتر لكل ساعة، مع وجود ارتفاع شديد في موج البحر يصل إلى مترين وهو موج هائج.

كما أن الرياح على الخليج العربي شمالية شرقية بسرعة تصل إلى 50 كيلو متر لكل ساعة، مع ارتفاع موج البحر إلى مترين ونصف، فلذلك لا يجب ممارسة أنشطة البحر.

درجات الحرارة هذا الأسبوع

قبل الخروج من المنزل يجب أن تعرف ما هي درجات الحرارة:

درجة الحرارة اليوم الثلاثاء حوالي 41 مئوية.

ودرجة الحرارة غدا الأربعاء 43 مئوية.

أما بالنسبة إلى يوم الخميس درجة الحرارة 39 مئوية.

وفي يوم الجمعة سوف تكون الحرارة 42 مئوية.

كم درجة الحرارة في مكة المكرمة؟

أصبحت درجة الحرارة في مكة اليوم حوالي 41 درجة مئوية وهي درجة الحرارة العظمى ويختلف الطقس في الليل تنزل الحرارة إلى 35 درجة مئوية، ومتوقع هطول المطر.

هل جاء مطر في جده اليوم؟

اليوم لا يوجد امطار في جدة والنسبة 0% لأن الطقس حار للغاية، ولكنه يختلف في وقت الليل.

ما هي أحر مدينة في السعودية؟