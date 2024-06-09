8 حالات جديدة تتسبب في وقف صرف معاشات الضمان الإجتماعي للمستفيدين من الشهر القادم

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن 8 حالات تتسبب في وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين من الشهر القادم، ويعتبر معاش الضمان الاجتماعي من المنح الشهرية الأساسية والهامة في المملكة العربية السعودية الممولة بأموال الزكاة التي تقدم لذوي الدخل المنخفض والمحدود، فهو دعم مالي يساعد على تأمين الاحتياجات الأساسية ورفع مستوى المعيشة للأشخاص المستحقة.

حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه وفقًا للمادة 17 من نظام الضمان الإجتماعي توجد 8 حالات سيتم وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم من الشهر المقبل، وهذه الحالات هي:

في حالة عدم استيفاء شروط الاستحقاق في المستفيد.

في حالة تقديم المستفيد بيانات غير صحيحة عنه أو عن أفراد أسرته لوزارة الموارد البشرية.

في حالة تأخر المستفيد في تحديث البيانات الشخصية لمدة تزيد عن 30 يوم.

في حالة عدم التزام المستفيد بخطة التأهيل المحددة له.

في حالة إثبات عدم بحث المستفيد عن عمل أو عدم قبوله لعروض العمل أو التدريب.

إذا كان المستفيد مقيم دائم داخل مراكز إيوائية أو علاجية.

في حالة تنازل المستفيد عن معاش الضمان الاجتماعي.

في حالة وفاة المستفيد.

شروط معاش الضمان الاجتماعي

أن يكون المتقدم أحد حاملي الجنسية السعودية.

يتم استثناء أبناء المواطنة السعودية الأرملة أو المطلقة من رجل غير سعودي من شرط الجنسية السعودية.

أن يمتلك المتقدم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

أن يقوم المتقدم باستكمال متطلبات الوزارة حتى يتم توفير الخدمات الصحية والتعليمية.

أن يلتزم المتقدم أو أحد أفراد أسرته القادرين ببرامج التدريب والتوظيف المقدمة من الوزارة.

أن يكون الحد الأدنى لدخل المتقدم 1320 ريال سعودي للأسر، والفرد الواحد 660 ريال سعودي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الخطوات التي يمكن للمتقدم من خلالها التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور،

والخطوات كالتالي:

قم بإنشاء حساب جديد.

ثم انتقل إلى "الخدمات الإلكترونية".

ثم اضغط على خدمة "معاش الضمان الاجتماعي المطور".

يلزم التأكد من أن البيانات مدخلة بطريقة صحيحة.

بعد إتمام الخطوات سيتم إرسال رسالة نصية بالقبول أو الرفض مع توضيح أسباب الرفض.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

المطلقة و الأرملة والأيتام.

الكبار في السن الغير قادرين على العمل.

أصحاب الدخل المحدود والمهن الغير منتظمة.

أصحاب العجز الجزئي والكلي.

أسر المفقودين والمسجونين الذين لا يمتلكون عائل.

النساء التي لا تملك دخل شهري ثابت.

المساءلة القانونية عند التسجيل الغير قانوني

أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه في حالة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي بغير حق فإن ذلك يعرض المتقدم للمساءلة القانونية، ويتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة وغرامة 10 آلاف ريال سعودي.

كم مبلغ الضمان الاجتماعي في السعوديه؟

يحصل الفرد الواحد من الأسرة على 1320 ريال سعودي، وتحصل الأسرة المكونة من شخصين على 1980 ريال سعودي.

ما هو الضمان الاجتماعي في السعودية؟

الضمان الاجتماعي هو أحد البرامج التي تم وضعها بموجب التشريعات في المملكة لدعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء والمستحقين للزكاة.

هل يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي بدون عمل؟