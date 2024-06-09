جماعة الحوثي تلوذ بالرجاء نحو الرياض لإنقاذه من السقوط ..لن تتوقع ما هي التنازلات التي عرضها على السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - وصل قبل أيام وفد رسمي من جماعة الحوثي الى الأراضي السعودية في زيارة غير معلنة.

وافادت مصادر سياسية في صنعاء ان وفدا من الجماعة المصنفة ارهابيا وصل ضمن بعثة الحجاج التي غادرت الأراضي اليمنية قبل أيام في طريقها الى السعودية لاداء مناسك الحج.

وأشارت المصادر الى ان الزيارة المعلنة للوفد هي أداء مناسك الحج ، فيما رأت مصادر اخرى ان الزيارة وان جاءت تحت عباءة دبلوماسية الحج لكن الوفد يخوض حوارات سياسية مع المملكة ، يبحث فيها كيفية إخراجه من موته السريري الراهن ومقابل ماذا من التنازلات التي يمكن ان يقدمها.

مرجحة ان يناقش "وفد الحوثي" القرارات الاخيرة التي اتخذها بنك الشرعية في عدن ضد استهداف الجماعة للاقتصاد الوطني، وربما مطالبته بخفض التصعيد في البحر الأحمر هو الثمن ، وربما الإنخراط الجدي في مسار التسوية ، هو ما يمكن ان يقدمه الحوثي ، للخروج من وهدته وسقوطه في قعر الأزمات ، بكل توابعها المالية والسياسية وإنعكاساتها".

ويضم الوفد كلا من :" يحيى الرزامي رئيس اللجنة العسكرية ونائب رئيس الوزراء حسين مقبولي ونائب وزير الحج والارشاد الاستاذ فؤاد ناجي وطه حسين مدير مكتب رئيس الوزراء وعبدالرحمن النعمي وكيل وزارة الحج ومحافظ محافظة المحويت الشيخ حنين قطينة.. والعديد من الشخصيات السياسية والعسكرية والقبلية. ولم يتم الإعلان رسميا عن زيارة هذا الوفد الى السعودية .