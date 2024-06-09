خوفا من العنوسة .. سعودية تعرض مليون دولار لمن يتزوجها وتضع شرط لايصدقة عقل!!

الرياض - محمد الاطلسي - أوضحت مجلة “رؤى “السعودية أنها تعرفت على سيدة أعمال سعودية من خلالآ اتصالات الهاتف التي يصل عمرها إلى 33 عام فأكثر من مدينة جدة انها تقول تعرض 5 ملايين ريال لمن يتزوج منها لانها بدأت تقلق على نفسها من العنوسة وذكرت المجلة أن هذه السيدة رفضت أن تقول إسمها واهتمت بأن تروي قصتها في هذه المجلة لأنها تهتم بالمرأة السعودية التي تخص هموم ومشاكل المرأة.

سبب طلاق المرأة السعودية من زوجها الأول

أوضحت هذه المرأة بأن الزواج بالنسبة لها أصبح هم لانها لم تستطيع ان تدقق في الاختيار فى المرة الأولى ، موضحة أن سبب الطلاق من زوجها هو الطمع في أموالها كما أوضحت أنها تريد الزواج في الوقت الحالي ولا يهمني ان الزوج يبحث عن مالي ام لا، لاني لم أستطيع أن أجد الشخص المناسب الذي لم يطمع في أموالي ولكن على الأقل ابحث عن زوج يقدر واجبات العشرة الزوجيه وانني مستعده ان اتزوجه وادفع له خمس ملايين ريال بشرط ان يسكن في فيلتي وأن يوافق على كل شروطي

كما أنها أوضحت بأن من يرغب في التقدم للزواج منها عليه التواصل مع المجلة من خلال فاكس او بريد الكتروني مع توصيل الرسالة التي توضح رقم محمول الشخص وسنة لكي يتم التواصل معه في حين رغبتي والموافقة على الزواج منه.