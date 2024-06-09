لبنك المركزي بصنعاء يفاجئ الجميع..بدأ عملية تبديل العملة القديمة للمواطنين في المحافظات الجنوبية بهذا السعر

الرياض - محمد الاطلسي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو توضح إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين في مناطق الحكومة الشرعيه على الاستفادة من قرار البنك المركزي بصنعاء بتبديل العملة القديمة المطبوعة قبل عام 2016 بالعملة الجديدة، وفق سعر الصرف الحالي.

ويأتي ذلك في نقطتي جمرك الراهدة بمحافظة تعز وجمرك عفار بمحافظة البيضاء، حيث بدأ تطبيق القرار لتبديل العملة القديمة منذ يوم أمس السبت.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرار البنك المركزي بصنعاء، واصفين إياه بـ “الإنجاز” الذي يحقق العدالة للمواطنين. وأكدوا أن القرار يُعوضهم بالقيمة الحقيقية للعملة المطبوعة قبل عام 2016، وذلك بسعر الصرف الحالي في عدن.

وأوضح الناشطون أن قرار البنك المركزي بصنعاء جاء رداً على قرار الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي بسحب العملة المطبوعة قبل عام 2016 من المواطنين وتعويضهم بنفس المبلغ من العملة الجديدة، على الرغم من الفارق الكبير في سعر الصرف.

وبحسب قرار البنك المركزي بصنعاء، سيحصل المواطن مقابل كل 1000 ريال من العملة المطبوعة قبل عام 2016، على أكثر من 3 أضعاف من العملة الجديدة، بمعنى أن من يقدم 1000 ريال من العملة القديمة سيحصل مقابلها على 3350 ريالاً من العملة الجديدة بحسب سعر الصرف الحالي.

ودعا الناشطون المواطنين في مناطق الشرعيه جنوب وشرقي اليمن إلى الاستفادة من قرار البنك المركزي بصنعاء وتبديل مدخراتهم من العملة المطبوعة قبل عام 2016 في منفذي جمرك الراهدة وجمرك عفار.

يُذكر أن البنك المركزي في صنعاء أعلن، الثلاثاء الماضي، عن آليته الخاصة لتعويض المواطنين في مناطق الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي مقابل مدخراتهم من العملة المطبوعة قبل عام 2016.حسب قولهم

ويعتبر البنك المركزي بصنعاء العملة القديمة آليته الخاصة رداً على قرار البنك المركزي في عدن الذي أمهل المواطنين 60 يوماً لتسليمه ما لديهم من تلك العملة مقابل استبدالها بالعملة الجديدة .