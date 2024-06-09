السعودية تفاجئ الجميع بقرار عاجل هو الأول من نوعة !!

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالسعودية قرارا بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، شملت المواد (40، 41، 43)، التي تتعلق بتغيير الاسم الأول، وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، وذلك في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة.

وذكرت الأحوال المدنية في بيان لها أن تعديل الاسم الأول للأشخاص فوق 18 عامًا، ويُسمح لهم بالتغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق، أما ما يخص حذف أجزاء من الاسم، فيمكن حذف اسم الشهرة، الفخذ، القبيلة، أو الجد الثاني بعد الرجوع إلى أساس الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية في حالات: إذا لم ينتج عن الحذف اسم رباعي أقل في السجل المدني، ولم يُبنَ الحذف على إجراءات تجنيس أو قرارات خاصة بمنح الجنسية، ولم يصدر بشأن الاسم أوامر تمنع الحذف.

وأكدت الأحوال المدنية السعودية أنه إذا كان صاحب الاسم المراد حذفه متوفى، فيتطلب وجود وكالة خاصة من أبناء المتوفى المذكورين في صك حصر الورثة، أو تفويض إلكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك، كما يجوز إعادة الاسم المحذوف عند الرغبة بذلك، ويُستثنى من الشروط المذكورة أعلاه الأسماء غير اللائقة اجتماعياً.

وبينت أن تعديل اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة يكون وفقاً للوثائق السعودية المثبتة لهوية الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو الابن، بعد التأكد من نظامية الاسم المطلوب التعديل إليه من الأساس.

وختمت "وفي حالة وفاة صاحب الطلب، يشترط وجود وكالة خاصة من الأبناء المذكورين في صك حصر الورثة، كما يُسمح بتعديل اسم الشهرة بإضافة «بن» أو «ال» استناداً إلى الذين يشتركون في اسم الجد الأول كأبناء العم المباشرين.

واستثنت من الشروط المذكورة أعلاه حالات إكمال الاسم الرباعي في السجل المدني وتعديل الأسماء غير اللائقة أو الأخطاء اللغوية.