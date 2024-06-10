رسمياً : الحكومة السعودية تعلن عن اول ايام اجازة عيد الاضحى ومفاجأة بشان مدتها !!

الرياض - محمد الاطلسي - مع بدء موسم الحج المبارك، يتطلع المسلمون في المملكة العربية السعودية، وخاصة الموظفون في القطاعات الخاصة، إلى معرفة تفاصيل إجازة عيد الأضحى.

في هذا السياق، أعلنت الحكومة السعودية أن آخر يوم دوام للعاملين في القطاع الخاص قبل الإجازة سيكون في 24 يونيو 2024، الموافق 8 ذي الحجة 1445.

تبدأ إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص من يوم 9 ذو الحجة 1445، الموافق 25 يونيو 2024، وتستمر حتى يوم 13 ذو الحجة 1445، الموافق 29 يونيو 2024. خلال هذه الفترة، سيتمتع الموظفون بأربعة أيام من الراحة مدفوعة الأجر، عائدين إلى أعمالهم في اليوم التالي الموافق 30 يونيو 2024.

هذه الإجازة توفر فرصة للعاملين في القطاع الخاص للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع عائلاتهم وأحبائهم، مما يعكس اهتمام الحكومة بضمان توازن بين العمل والحياة الشخصية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.