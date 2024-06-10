اتفرج : لوحة سيارة تحمل اسم رونالدو في السعودية تثير الذهول بسبب سعرها الخيالي

الرياض - محمد الاطلسي - في مدينة الرياض، لفتت سيارة مميزة الأنظار بشكل كبير بسبب لوحتها التي تحمل الحروف "د و ن"، وهي اختصار لاسم اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر. وقد التقط المارة مقطع فيديو للسيارة أثناء مرورها على أحد الطرقات الرئيسية، مما جعلها محط اهتمام وحديث الناس في المدينة.

تُظهر هذه الحادثة مدى شعبية رونالدو وتأثيره في المجتمع الرياضي والثقافي، ليس فقط كلاعب كرة قدم ولكن أيضاً كرمز ثقافي يمتد تأثيره إلى مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك عشاق السيارات واللوحات المميزة.