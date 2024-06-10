السعودية : التأمينات تُعلن عن مفاجأة ضخمة لموعد صرف معاشات يونيو!

الرياض - محمد الاطلسي - بشرى سارة لمتقاعدي المملكة! المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تُعلن عن تبكير صرف معاشات يونيو 2024 يسعدنا أن نُعلن عن تبكير صرف معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لشهر يونيو 2024 لجميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المملكة العربية السعودية.

سيتم صرف المعاشات يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024، وذلك بدلاً من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

يأتي هذا التبكير في موعد الصرف بسبب تزامن يوم الأول من شهر يونيو مع يوم السبت.

حرصًا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضمان حصول جميع المستفيدين على معاشاتهم في أسرع وقت ممكن، تم اتخاذ قرار تبكير الصرف.

نُناشد جميع المستفيدين بالتأكد من تحديث بياناتهم البنكية على موقع المؤسسة الإلكتروني لضمان وصول المعاشات في الموعد المحدد.