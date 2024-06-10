دقائق فقط تفصلك عن الترحيل! تجديد تصريح الإقامة في السعودية قبل فوات الأوان!

الرياض - محمد الاطلسي - غرامات تأخير تجديد تصريح الإقامة في المملكة العربية السعودية

أكدت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة تجديد تصاريح الإقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية في الوقت المحدد، وذلك لتجنب الغرامات والعقوبات التي تفرضها الوزارة على المخالفين.

وتختلف قيمة الغرامة المفروضة على المخالفين حسب عدد مرات التأخير في تجديد تصريح الإقامة، على النحو التالي:

المرة الأولى:500 ريال سعودي. المرة الثانية:1000 ريال سعودي. 3000 ريال سعودي مع إصدار أمر ترحيل. ترحيل من المملكة العربية السعودية. وتُشدد وزارة الداخلية على أهمية التزام المقيمين بتجديد تصاريح إقامتهم بشكل دوري، وذلك لتجنب الوقوع في هذه الغرامات والعقوبات، ولضمان استمرار إقامتهم في المملكة العربية السعودية بشكل قانوني. نصائح لتجنب غرامات تأخير تجديد تصريح الإقامة:

تذكر تاريخ انتهاء صلاحية تصريح إقامتك. قم بتجديد تصريح إقامتك قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيته. يمكنك تجديد تصريح إقامتك إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية. في حال واجهت أي صعوبات في تجديد تصريح إقامتك، يمكنك التواصل مع مركز خدمة العملاء في وزارة الداخلية. ملاحظة: تختلف مدة صلاحية تصريح الإقامة حسب نوع الإقامة، لذلك تأكد من مراجعة متطلبات تجديد تصريح إقامتك الخاصة. قد تفرض بعض الجهات الحكومية الأخرى في المملكة العربية السعودية غرامات على المقيمين الذين يتأخرون في تجديد تصاريح إقامتهم، لذلك تأكد من مراجعة متطلبات الجهات ذات الصلة.