هام: الجوازات السعودية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتصدر إعلان عاجلا للمسافرين خارج المملكة!

الرياض - محمد الاطلسي - يُعدّ جواز السفر وثيقة أساسية للسفر إلى الخارج، ولذلك من المهم التأكد من تجديده قبل موعد السفر بوقت كافٍ.

يناقش هذا المقال أهمية تجديد جواز السفر قبل السفر والعواقب المترتبة على عدم القيام بذلك، كما يشرح بالتفصيل عملية تجديد جواز السفر. أهم النقاط:

يجب تجديد جواز السفر إذا كان ساري المفعول لمدة تقل عن 6 أشهر.

يمكن تجديد جواز السفر من خلال منصة أبشر الإلكترونية. تتطلب عملية تجديد جواز السفر تقديم بعض المستندات، بما في ذلك صورة شخصية حديثة ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية. يتم إصدار جواز السفر الجديد خلال مدة زمنية محددة. فوائد تجديد جواز السفر قبل السفر: تجنب تأخير السفر أو إلغائه. تجنب التعرض للمضايقات في المطار أو عند نقاط الحدود. ضمان الدخول السلس إلى الدول الأخرى. العواقب المترتبة على عدم تجديد جواز السفر قبل السفر:

قد يتم رفض السماح لك بالصعود إلى الطائرة. قد يتم احتجازك في المطار أو عند نقاط الحدود. قد تتعرض للغرامات أو العقوبات الأخرى. نصائح لتجديد جواز السفر: تأكد من تجديد جواز السفر قبل موعد السفر بوقت كافٍ. اجمع جميع المستندات المطلوبة قبل البدء في عملية التجديد. قدم طلب تجديد جواز السفر من خلال منصة أبشر الإلكترونية. تأكد من مراجعة متطلبات التأشيرة الخاصة بالبلد الذي تسافر إليه.