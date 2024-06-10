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ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بتوقعات صادمة ..انهيار اقتصادي وانقلاب الجيش على الحكومة في هذه الدولة العربية

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الرياض - محمد الاطلسي - طلقت العرافة ليلى عبد اللطيف تحذيرات قوية للمواطنين، داعيةً إياهم إلى توخي الحذر واتخاذ خطوات استباقية في ظل تصاعد الأزمات العالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتضمنت تحذيراتها: مخاطر جمة: حذرت عبد اللطيف من احتمالية مغادرة المنازل بسبب تصاعد الاضطرابات السياسية واستمرار الحرب في أوكرانيا، مع توقعات بحدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات والجفاف والأمراض الجديدة. أمل وخوف: توقعت عبد اللطيف تحقيق السلام في السودان بعد فترة من المعاناة، بينما أشارت إلى بوادر حرب أهلية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأحداث الجارية.

أزمات اقتصادية: حذرت عبد اللطيف من كوارث اقتصادية تشبه تلك التي تنبأ بها إيلون ماسك، مع تأثيرات محتملة على بورصتي اليورو والدولار.

 

اضطرابات وتوترات: توقعت عبد اللطيف استمرار الاضطرابات السياسية والتغييرات الحكومية، مع تصاعد التوترات الأمنية والهجمات الإرهابية، داعيةً الناس إلى الفرار من المناطق المشبوهة.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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