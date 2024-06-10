تحذير خطير وهام لكل مستخدمي تطبيق “واتساب”؟..ستندم إذا لم تنتبه

الرياض - محمد الاطلسي - حذرت منصة “بينانس” العالمية لتقنية “بلوك تشين”، ومزود البنية التحتية للعملات الرقمية، من ارتفاع عدد عمليات التصيد الاحتيالي للمستخدمين عبر تطبيق “واتساب” في الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن قنوات الاتصال الرسمية الخاصة لديها، تشمل منصات X وفيسبوك وإنستغرام وتليغرام، والبريد الإلكتروني فقط.

وأشارت إلى أنها رصدت زيادة في محاولات الهندسة الاجتماعية للمستخدمين عبر الحسابات الرقمية، وهو ما تمت ملاحظته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من تطبيقات المراسلة الشائعة.

ودعت “بينانس” المستخدمين إلى البقاء على اطلاع وحذر من أساليب التصيد الاحتيالي، عبر الاعتماد على قنوات الاتصال الرسمية فقط، كتطبيق “بينانس”. والحرص على رصد الأخطاء الإملائية في محتوى مواد الاتصال الواردة من الجهة المرسلة.

وأكدت أن استخدام تقنية المصادقة الثنائية أمر بالغ الأهمية لتمكين مستوى إضافي من الحماية، بالإضافة إلى الحذر عند الضغط على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني الواردة غير المعروفة.