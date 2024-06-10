قلق سعودي كبير بعد إعلان مزلزل من هذه الدولة العربية !!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية عن مفاجأة جديدة تتعلق بأكبر الدول امتلاكاً لاحتياطيات النفط في العالم، وذلك من خلال تقرير مفصل حول إنتاج النفط.

ووفقاً للتقرير، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالمياً من حيث إنتاج النفط الخام، تليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، ثم روسيا في المركز الثالث.

ومع ذلك، فإن فنزويلا تُنتج حالياً 700 ألف برميل من النفط الخام فقط يومياً، وهو رقم أقل بكثير من إنتاج الدول الرئيسية المنتجة للنفط. وتشير صحيفة "حصيلة نت" إلى أن فنزويلا، على الرغم من هيمنتها على احتياطيات النفط العالمية، لم تُنتج سوى 1٪ فقط من النفط الخام المباع عالمياً في عام 2021.

يعود ذلك إلى القيود المفروضة على فنزويلا من قبل الولايات المتحدة عام 2019، والتي تمنعها من استخدام النفط، وهو مصدر دخلها الرئيسي.

ومؤخراً، منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإذن لشركة "شيفرون" ببدء محادثات مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية حول شروط عملياتها في المستقبل.

وتُقدم هذه المعلومات لمحة ثاقبة عن توزيع احتياطيات النفط العالمية وإنتاجه، وتُسلط الضوء على التحديات التي تواجهها فنزويلا في استغلال مواردها النفطية.