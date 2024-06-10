أشهر مذيعة قناة MBC رئيسة لنادي النصر السعودي.. لن تصدق من هي؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة أن المحامية والإعلامية المعروفة، نجلاء القحطاني، تستعد لتقديم أوراق ترشيحها لرئاسة نادي النصر، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الأندية الرياضية السعودية. القحطاني، التي تُقدم عدة برامج على قناة MBC، ستكون أول امرأة تتقدم لمنصب الرئاسة في نادي النصر.

هذا الترشح يأتي في ظل خبرتها الإدارية وثقافتها الرياضية العميقة، مما قد يعزز من حظوظها في الفوز بالرئاسة. تُعد هذه الخطوة مؤشراً على التغيرات الاجتماعية والثقافية في المملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة في مجالات مختلفة، بما في ذلك الرياضة.