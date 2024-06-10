تأهبوا !..سيدة الفلك ليلى عبد اللطيف تكشف عن كارثة ستُغير حياة الملايين في هذه الدولة العربية!

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت ليلى عبد اللطيف، المتنبئة الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، مرة أخرى مخاوف العامة بتنبؤاتها. وحذرت من كوارث شديدة،

بما في ذلك تدمير المنازل، وتنبأت بالسلام في السودان، وبوادر حرب أهلية في أمريكا. كما حذرت أيضًا من كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات والجفاف والأمراض الجديدة.

كما تنبأت ليلى أيضًا باضطرابات سياسية في فرنسا والولايات المتحدة وروسيا،

مع احتمال وقوع المزيد من الخسائر البشرية والمادية. كما توقعت استمرار الاضطرابات السياسية والتغييرات الحكومية

وتصاعد التوترات الأمنية والهجمات الإرهابية. كما تنبأت أيضًا بكوارث اقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على إيلون ماسك واليورو والدولار.