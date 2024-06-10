اليمن : وزارة الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم الأحد، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 وفقاً لما ورد بالقانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية وإستناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية والتامينات ولائحته التنفيذية.

وجاء في بيان الوزارة “تبدأ الإجازة يوم 9 ذو الحجة وتنتهي يوم 13 ذو الحجة، ويلحق يوم الخميس تاريخ 14 ذو الحجة بالإجازة تعويضاً عن يوم السبت (يوم عرفة)، وحيث أن نهاية الإجازة تتصل بيومي الراحة الأسبوعية لذلك سيكون الدوام يوم الأحد تاريخ 17 ذو الحجة 1445هـ الموافق 23 يونيو 2024م” .