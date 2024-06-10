ماذا يحدث؟..جماعة الحوثي تتراجع عن تهديداتها وتنفذ الإتفاع مع السعودية..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن توجهات طارئة لجماعة الحوثي لاستكمال الترتيبات المتعلقة بتنفيذ اتفاق التهدئة مع السعودية وذلك لحث الرياض على وقف التصعيد الاقتصادي الموجه من قبل الحكومة الشرعية ضدها.

وأكدت المصادر لـ" المشهد اليمني" أن جماعة الحوثي اوفدت ممثلين لها برئاسة القيادي " الرزامي " الى السعودية لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنفيذ اتفاق التهدئة بين الجانبين مشيرة الى أن قرارات الحكومة الشرعية سواء الصادرة عن البنك المركزي اليمني أو المؤسسات الحكومية الأخرى بنقل مقرات مصالح حكومية ايرادية من صنعاء الى عدن مثلت ضربة غير متوقعة للحوثيين وتسببت في ارباك الجماعة التي تسعي الى البحث عن مخارج لتجنب التداعيات الكارثية الناجمة عن هذه القرارات.