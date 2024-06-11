بعد عودته إلى عدن..الرئيس العليمي يبشر اليمنيين بمفاجأة ضخمة !!..هذا ماسيحدث في الايام القادمة !

الرياض - محمد الاطلسي - بشر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لدى عودته إلى العاصمة عدن الإثنين، اليمنيين بدعم خليجي قادم.

و أشاد رئيس الحكم اليمني رشاد العليمي، في أول تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء سبأ الرسمية، لدى عودته إلى العاصمة عدن بالمشاورات الاخيرة مع المملكة العربية السعودية، وبقية دول مجلس التعاون.

وقال الدكتور رشاد العليمي، إن نتائج تلك المشاورات “ستثمر قريبا مزيدا من الدعم، والتنسيق المشترك على مختلف المستويات”.

وأكد العليمي، حرص مجلس القيادة الرئاسي على بذل كافة الجهود من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين في عموم المحافظات.

كما عبر عن شكره للسعودية والامارات على التزام قوي ومخلص إلى جانب الشعب اليمني، وتخفيف معاناته، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، و الامن والاستقرار، والسلام.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، كان قد أجرى خلال زيارته الخارجية مشاورات مع المملكة العربية السعودية، والفاعلين الاقليميين والدوليين.

وناقشت المشاورات، مستجدات الوضع اليمني والتطورات في المنطقة، وفرص إحياء مسار السلام، والتخفيف من وطأة الاوضاع المعيشية، التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني.