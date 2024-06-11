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غادروا منازلكم فوراً ..يلى عبد اللطيف تحذر من حرب وشيكة جدا في هذه الدولة العربية وموعدها صار على الأبواب

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الرياض - محمد الاطلسي - حذرت العرافة ليلى عبد اللطيف المواطنين من مغادرة منازلهم بسبب تصاعد الاضطرابات السياسية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

 

 

 

 

 

 

وتوقعت كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات والجفاف والأمراض الجديدة.

 

توقعت عبد اللطيف السلام في السودان بعد معاناة، وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب الأحداث البارزة.

 

 

كما تنبأت بحدوث كوارث اقتصادية مثل الكوارث الاقتصادية التي تنبأت بها إيلون ماسك وبورصة اليورو والدولار.

 

كما توقعت استمرار الاضطرابات السياسية والتغييرات الحكومية وتصاعد التوترات الأمنية والهجمات الإرهابية، وحثت الناس على الفرار من المناطق المشبوهة.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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