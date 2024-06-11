كارثية!!..مواطن سعودي يرعب الجميع ويكشف نتيجة تناول الخبز الأبيض بعد تجميده ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - شارك مواطن سعودي مصاب بالسكري تجربته الشخصية حول تأثير استهلاك الخبز الأبيض بعد تجميده على مستويات السكر في الدم. وأوضح المواطن في مقطع فيديو أنه بعد تجربة تجميد التوست وتناوله، قرر أن يختبر الخبز الأبيض العادي.

وذكر أنه قاس نسبة السكر في دمه قبل تناول الخبز، حيث كانت 116. بعد ذلك، قام بإحضار الخبز الأبيض الذي تم تجميده مسبقًا وقام بتسخينه. وبيّن أنه تناول رغيفين من الخبز المجمد، وبعد مرور ساعتين من الاستهلاك، قاس نسبة السكر في دمه مجدداً ووجدها قد ارتفعت إلى 146.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن نسبة السكر في الدم تختلف بشكل ملحوظ بين تناول الخبز الأبيض المجمد وغير المجمد، مما يشير إلى أهمية الطريقة التي يتم بها تحضير وتناول الأغذية للمصابين بالسكري.

وأثارت تحذيرات متداولة عبر الإنترنت حول مخاطر تخزين الخبز في الثلاجة جدلاً واسعاً، حيث زُعم أن تجميد الخبز يحوله إلى "سم قاتل" نتيجة لتغيرات كيميائية تحدث لتركيبته.

كما ادعت التحذيرات أن الأكياس البلاستيكية المستخدمة في تخزين الخبز قد تترك "بقايا خطيرة" تتفاعل مع الدم وتحرر مادة الديوكسين المسرطنة عند تعرضها للبرودة.

ومع ذلك، يشير العلم إلى عدم صحة هذه الادعاءات. أكدت الدراسات العلمية أن لا أساس لهذه المزاعم من الناحية العلمية، وأن تخزين الأغذية بما في ذلك الخبز في الثلاجة يهدف بشكل أساسي إلى حفظ جودتها وتمديد فترة صلاحيتها، دون أن يتسبب ذلك في تحولها إلى مواد مسرطنة.

بيار كرم، البروفيسور في علوم الكيمياء بالجامعة الأميركية في بيروت، صرح لوكالة فرانس برس أن التفاعلات الكيميائية للأغذية بما في ذلك الخبز تبطئ بشكل كبير عند تخزينها في الثلاجة، مما يقلل من نمو البكتيريا ولا يؤدي إلى تحول الخبز إلى مادة مسرطنة. كما أوضح أن البرودة لا تغير تركيبة الخبز أو جزيئاته بأي شكل من الأشكال.

فيما يتعلق بالأكياس البلاستيكية، نفى كرم الادعاءات المتعلقة بإطلاق مادة الديوكسين، مؤكدًا أن الأكياس لا تطلق هذه المادة إلا إذا تعرضت للاحتراق أو لعملية كيميائية شديدة. أشار إلى أن الديوكسينات هي ملوثات بيئية تنتج عادة من عمليات الحرق وبعض الصناعات، وليس من استخدام الأكياس البلاستيكية في تخزين الأطعمة بالثلاجة.

أخيرًا، نصحت شانتال حنا، أخصائية التغذية اللبنانية، بأفضل طرق حفظ الخبز في الثلاجة بأن تكون في كيس بلاستيكي أو وعاء محكم الإغلاق مطابق لمعايير السلامة الغذائية، لضمان الحفاظ على جودته ومد فترة صلاحيته. وأكد بشير حجيج، المتخصص في صناعة الخبز، أن الثلاجة تحفظ خصائص الخبز بشك