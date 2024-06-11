بأقل التكاليف وبأرباح تفوق 1500 ريال كل يوم.. رجل اعمال سعودي يكشف عن مشروع يستطيع فتحه جميع الشباب داخل المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف رجل الأعمال السعودي فضل الفضل عن مشروع مربح يدر على أصحابه دخلًا يوميًا كبيرًا يتراوح بين 1200 و1300 ريال، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتمثل في إدارة ملحمة.

و أوضح الفضل أن الملحمة تحقق إيرادات يومية تصل إلى 1500 ريال من خلال بيع اللحوم الطازجة، حيث يكلف الكيلو من لحم الحاشي حوالي 60 ريال.

و شدد على أهمية الاستثمار في هذا النوع من التجارة، مبينًا أنه استطاع تحقيق نجاحات كبيرة وتوسيع استثماراته في العقارات بفضل أرباح الملحمة.

مشروع فتح ملحمة في السعودية : يُعتبر مشروع محل ملحمة جزارة من المشاريع المربحة في المملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية، نظرًا للأهمية الكبيرة للحوم كغذاء أساسي في كل منزل. سنستعرض في هذا المقال أهم الجوانب المتعلقة بمشروع الملحمة، بما في ذلك مقارنة بين اللحوم المستوردة والمحلية مثل لحم الحاشي والخرفان المحلية، وأهمية الأمانة وعدم الغش في التعامل مع الزبائن.

نقدم فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب الانتباه إليها عند افتتاح مشروع محل ملحمة جزارة، وكيفية بناء علاقة دائمة ومستمرة مع الزبائن بدلاً من علاقة تجارية لمرة واحدة فقط، إذ إن كسب ثقة الزبون يعتبر من أهم العوامل لنجاح الملحمة. النقاط الرئيسية لكل من يرغب في فتح مشروع ملحمة جزارة:

اختيار موقع استراتيجي للمحل يعتبر من الأمور الحيوية. يمكنك الاختيار بين منطقة تضم مجموعة من محلات الجزارة، حيث تكون الطلبات على اللحوم مرتفعة، أو اختيار موقع في منطقة بعيدة عن تكتل المحلات المتخصصة، مع التأكيد على أن يكون الموقع قريبًا من حي سكني كثيف أو سوق مركزي كبير. أدوات ومعدات محل ملحمة جزارة: • مكينة تغليف لحوم. دفة تقطيع لحوم. ثلاجة لتعليق اللحوم. فرامة لحم. ميزان أو اثنين. منشار ملحمة. سيارة للنقل من المسالخ إلى الملحمة أو استخدام خدمات نقل معتمدة.

عادة ما يكون عامل واحد كافيًا، لكن من الضروري أن يكون لديه خبرة في محلات الجزارة لضمان نجاح المشروع. التكلفة المقترحة: تكاليف الأدوات والمعدات قد لا تتجاوز 15000 ريال سعودي، وتكلفة تجهيز المحل بما في ذلك الإيجار والتراخيص قد تكون مماثلة، بإجمالي حوالي 30000 ريال سعودي، قد تقل التكلفة بناءً على المساحة. كيفية حساب الأرباح: يتم حساب الأرباح بناءً على وزن الذبيحة وسعر الكيلو في السوق، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الأولية للذبيحة. اشتراطات البلدية لإصدار ترخيص ملحمة: يجب أن يقع المحل في الدور الأرضي وألا تقل مساحته عن 16 مترًا مربعًا للمحلات المستقلة.

توفير ثلاجات التبريد المناسبة وأدوات الذبح المطابقة للمواصفات.

ضرورة ذبح اللحوم في المسالخ النظامية ونقلها بشكل آمن إلى الملحمة.

إن التزامك بالشفافية والنزاهة في التعامل مع الزبائن وتقديم منتجات ذات جودة عالية سيضمن لمشروعك النجاح والاستمرارية.