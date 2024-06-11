بعد دفن سعودي لولده رآه في المنام يطلب منه أن يزور قبره ...وعند وصل إلى قبر ولده حصلت المفاجأة التي هزت المملكة بكلها !

الرياض - محمد الاطلسي - عاش محمد وهو شاب صغير مع والده الحاج إبراهيم الذي علّمه صفات قيّمة مثل الرجولة والشهامة ومساعدة المحتاجين.

وفي أحد الأيام، وجد محمد ذات يوم فتاة يحيط بها ثلاثة رجال يحاولون سرقتها. أنقذها، لكن الشجار تطور إلى عراك بالأيدي.

قتل محمد اثنين من الرجال، لكن الثالث ضربه بحجر كبير على رأسه، فسقط على الأرض والدماء تسيل من جسده.

مات في الظلام، وفجع والده الحاج إبراهيم بفقدان ابنه. كانت الجنازة مشهدًا عظيمًا، وكأنه كان بطلًا من أبطال حرب أكتوبر. بعد الدفن، واجه الحاج إبراهيم موقفًا صعبًا. بعد ساعات قليلة من وفاة محمد عاد إلى منزل والده بعد ساعات قليلة من وفاة والده، معلنًا وفاة والده.

وفي هذه القصّة ما يدلّ على أهمية مساعدة الآخرين ومساعدة الآخرين وتعزيز حياة أجمل وأروع.