سعودي يكتشف في ليلة دخلته ما جعله يطلق على الفور ويرفع دعوى بشكل عاجل على نسايبه...تفاصيل صادمة

الرياض - محمد الاطلسي - رفع مواطن سعودي دعوى قضائية ضد زوجته وعائلتها، مطالباً باستعادة مهره البالغ 65 ألف ريال سعودي، وسجن شقيقتها.

ويزعم المحامي الذي يمثل الزوج أن عادات العائلة التي تقضي بعدم رؤية وجه الزوجة طوال حياتها، دفعت الزوج إلى خطبة الفتاة الكبرى المتزوجة التي تتمتع بمواصفات جمالية عالية. تم الزواج بعد أن أعطاها العريس مهراً قدره 65 ألف ريال.

وبعد سبعة أيام من الزفاف اكتشف الزوج ووالدته أن الزوجة هي أخت الفتاة التي رآها وأعجب بها، وأنها هي التي وقعت العقد بدلاً منها. ويتوقع المحامي أن يحكم القاضي بفسخ العقد بسبب الغش والتدليس، مسلطاً الضوء على الألم النفسي الذي عانت منه العروس.